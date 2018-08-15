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Kars'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

KARS'ta, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda güvenlik güçleri 1 teröristi etkisiz hale getirdi.

KARS, (DHA)- KARS'ta, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda güvenlik güçleri 1 teröristi etkisiz hale getirdi.
Güvenlik güçlerince dün, Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde yapılan iç güvenlik operasyonlarında 2 bölücü terör örgüt mensubu, insansız hava aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri bugün de bölgede arama tarama faaliyetlerine sürdürdü. Bölgede teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Örgütün kullandığı sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgüt mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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