Kars'ta 10 bin kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü.

- "Her şey vatan için"

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitleri anısına kar altında meşaleli yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Burada bulunmak bizim için bir şereftir. Şehitlerimiz bundan 105 yıl önce bu topraklar için mücadele etti, bugün onları anıyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadığı için bugün atalarımızın izinde onurla, gururla, şerefle bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Sudenaz Cümşid ise soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Bugün Sarıkamış şehitlerimiz için kar altında yürüdük, onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık, çok üşüdük. Allah şehitlerimize rahmet etsin." diye konuştu.

- "Ruhunuz şad olsun"

Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

