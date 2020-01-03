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  4. Kars'ta 10 bin kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

Kars'ta 10 bin kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:20 | Son Güncelleme

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç: - "Bu vatan toprakları kolay kazanılmadığı için bugün atalarımızın izinde onurla, gururla, şerefle bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçedeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda kum sanatı sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yürüyüş öncesi kahramanlık türküleri okuyarak gösteri sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

- "Her şey vatan için"

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitleri anısına kar altında meşaleli yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Burada bulunmak bizim için bir şereftir. Şehitlerimiz bundan 105 yıl önce bu topraklar için mücadele etti, bugün onları anıyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadığı için bugün atalarımızın izinde onurla, gururla, şerefle bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Sudenaz Cümşid ise soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Bugün Sarıkamış şehitlerimiz için kar altında yürüdük, onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık, çok üşüdük. Allah şehitlerimize rahmet etsin." diye konuştu.

- "Ruhunuz şad olsun"

Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

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