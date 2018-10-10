Kars'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Karakurt mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında, Iğdır'dan İstanbul'a giden N.K. yönetimindeki 54 ET 600 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste pasaportları bulunmayan ve yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 14 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü N.K. ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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