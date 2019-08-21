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Kars’ta 1,5 milyon TL’ye mal olan olimpik havuz belediyeden yol bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kars’ta yaptırılan 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik havuz vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 1,5 milyon TL’ye mal olan havuzun yolu bir türlü yapılamadı.Açıldığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarı olimpik yüzme havuzunun yolunun bir türlü yapılmaması vatandaşları çileden çıkardı.

Kars’ta 1,5 milyon TL’ye mal olan olimpik havuz belediyeden yol bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kars’ta yaptırılan 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik havuz vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 1,5 milyon TL’ye mal olan havuzun yolu bir türlü yapılamadı.
Açıldığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarı olimpik yüzme havuzunun yolunun bir türlü yapılmaması vatandaşları çileden çıkardı. Yüzme havuzuna gitmek için vatandaşlar tarla yolunu kullanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılarak Karslıların hizmetine açılan yarı olimpik yüzme havuzunun belediye sınırları içerisinde bulunan yolunu kimin yapacağı ise bilinmiyor. Şehir içi yollarını baştan aşağıya kaldırımı ile birlikte sıcak asfalt yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nden vatandaşlar yolu yapmasını istiyor.
Öte yandan hem bir önceki Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta hem de şimdiki Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in bir türlü yaparak hizmete açamadığı olimpik havuzun yolu 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda da gündeme gelmişti. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ayhan Bilgen havuzun yolunu not almış ve gerekenin yapılacağını belirtmişti. Geçen süre içerisinde bir türlü yapılamayan havuzun yolu sonbaharın kapıya dayandığı bu günlerde özellikle havuza çocuklarını gönderen aileleri kara kara düşündürmeye başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Halitpaşa Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda kurulan, 500 seyirci kapasiteli, 1,5 milyon TL’ye mal olan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun bir türlü yolunun yapılmaması sporseverleri ve Karslıları derinden üzmeye devam ediyor.

Kars’ta 1,5 milyon TL’ye mal olan olimpik havuz belediyeden yol bekliyor

Kars’ta 1,5 milyon TL’ye mal olan olimpik havuz belediyeden yol bekliyor

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