HABER

Kars’ta 167 sandık yeniden sayılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 21:40 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP’ye verilen oyların HDP’ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti.

Kars’ta 167 sandık yeniden sayılıyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - CUMHUR İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP’ye verilen oyların HDP’ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından 167 sandıktaki oyların sayımına tekrar başlandı.
HDP İLE MHP ARASINDA 1225 OY FARKI VAR GEÇERSİZ OY SAYISI 1595
Kars'ta resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 172 oyl aldı. 10 bin 947 oy alan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na avukatları aracılığıyla okullardaki sandıklarda MHP’ye verilen bazı oyların HDP’ye sayıldığı yönünde itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu da itirazı kabul etti ve Kars Adliyesi'nde il merkezindeki toplam 167 sandığın sayımına tekrar başlandı. Partililer adliye etrafında toplanırken polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

SEÇİM SONUÇLARI:

Kars İl Merkezinde sandık sayısı: 167
Toplam seçmen sayısı: 52 bin 856
Kullanılan oy: 42 bin 796
Geçeri oy: 41 bin 201
1595 oy geçersiz
SP: 224
BTP: 36
TKP: 38
VP: 120
CHP: 9 bin 127
MHP: 10 bin 947
İP: 930
HDP: 12 bin 172
DSP: 7 bin 607

FOTOĞRAFLI:

Kars’ta 167 sandık yeniden sayılıyorKars’ta 167 sandık yeniden sayılıyorKars’ta 167 sandık yeniden sayılıyor

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
CHP'li Erkek: Sandık bazında itirazlar varsa tabii ki bakılabilirCHP'li Erkek: Sandık bazında itirazlar varsa tabii ki bakılabilir
CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (4)CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (4)

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.