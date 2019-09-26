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Kars’ta 17 bin kök kenevir ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 17 bin 3 adet kök kenevir ele geçirdi.Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde bir vatandaşa ait tarlada 17 bin 3 adet kök kenevir ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olay ilgili şüpheli 1 kişiyi gözaltına alan jandarma, ele geçirdiği kök kenevirleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yakarak imha etti.Konuyla ilgili olarak Kars İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz” denildi.

Kars’ta 17 bin kök kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 17 bin 3 adet kök kenevir ele geçirdi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde bir vatandaşa ait tarlada 17 bin 3 adet kök kenevir ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olay ilgili şüpheli 1 kişiyi gözaltına alan jandarma, ele geçirdiği kök kenevirleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yakarak imha etti.
Konuyla ilgili olarak Kars İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahamızda faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz” denildi.

Kars’ta 17 bin kök kenevir ele geçirildi

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