Kars’ta 2 terörist öldürüldü

KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman İlçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgüt mensubu, İnsansız Hava Aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildi.
Kars valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölgede güvenlik güçleri bölücü terör örgüt mensuplarına karşı geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir. Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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