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  4. Kars’ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kars’ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 09:18 | Son Güncelleme

Kars’ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kars’ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadının kuyumcudan bileziği el çabukluğuyla alması ise dikkat çekti.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Eylül 2020 günü Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanından 35 bin lira tutarında 5 adet altın bileziğin el çabukluğu ile çalınması olayı ile ilgili yapılan titiz çalışmaları sonucunda hırsılık olayını gerçekleştiren 3 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.
Bunun üzerine kentteki şehir polis kameraları ve Kazımpaşa Caddesi üzerindeki işyerlerinin kameralarını tek tek inceleyen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.Y (69), S.G. (64), A.Y.(46) olayda kullandıkları araç ile Ankara iline gittikleri tespit etti.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde araç Ankara girişinde durduruldu.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, Kars Cumhuriyet Savcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınmasının ardından tutuklandı.

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