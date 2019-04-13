Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Iğdır-Kars kara yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Jandarma ekiplerince araçta yapılan incelemede, pasaportsuz ve vizesiz olarak yurda girdikleri anlaşılan 4'ü Afganistan, 2'si İran uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sürücü A.A. hakkında yasal işlem başlatılırken düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresine teslim edildi.
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