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Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İlçenin Çamyazı köyünde, mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden M.K, jandarma ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Taşlıgüney köyü bölgesinde, yol kontrolü yapılırken bir otomobilde yakalandı.

M.K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olaya ilişkin aranan iki zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

- Olay

Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan kişilerden birisi daha sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli de aranıyordu.

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