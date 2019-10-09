Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.
İlçenin Çamyazı köyünde, mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden M.K, jandarma ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Taşlıgüney köyü bölgesinde, yol kontrolü yapılırken bir otomobilde yakalandı.
M.K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olaya ilişkin aranan iki zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.
- Olay
Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan kişilerden birisi daha sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli de aranıyordu.
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