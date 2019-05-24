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Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde komşu iki aile arasında 19 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Sarıkakış Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan zanlılar sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan bu kişilerden R.K, H.K, K.K, farklı isimlerdeki A.K. ve A.K. ile kadın şüpheli N.K. tutuklandı.

Diğer şüpheliler, Ö.K, F.Y, R.K, A.K, İ.K, H.K, ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karışan ve firar eden 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

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arazi kavgası Kars

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