Kars'ta 768 sandıkta 184 bin 957 seçmen oy kullanacak

Kars'ta, 31 Mart yerel seçimlerinde 184 bin 957 seçmen, 768 sandıkta oy kullanacak.

768 sandığın kurulacağı kentte, Kars Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Karslılar, Kars Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Kars'ta 184 bin 957 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'teki mahalli idareler genel seçimlerinden bu yana Kars'taki seçmen sayısı 107 arttı.

Kars'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 6 arttı. 2014'teki mahalli idareler genel seçimlerinde 762 sandığın bulunduğu Kars'ta pazar günü yapılacak seçimlerde 768 sandık kurulacak.

- İlçelerde en fazla seçmen Kağızman ve Sarıkamış'ta

Kars'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde 72 bin 472 seçmen, 260 sandıkta oyunu kullanacak.