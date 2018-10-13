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Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir takside yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Sarıkamış karayolu Şehitlik Anıtı mevkisinde yol kontrolü esnasında şüphe üzerine F.D. idaresindeki taksiyi durdurdu.

Kontrollerde, taksideki 8 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Sürücü F.D. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kars Sarıkamış

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