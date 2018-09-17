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Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 03:03 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi - Baba Abdullah Güzel: - "Olay saat 1-2 gibi olmuş, biz geldiğimizde çocuk kayıptı. Çocuğumu arıyoruz bulamadık, bulunmasını istiyorum"

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

Paslı köyünde öğle saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den (9) bir daha haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı.

Uzun süren aramalar sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Köye gelen jandarma ve AFAD görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Sedanur Güzel'i arama çalışmalarına iz arama köpeği Atak da eşlik etti.

Sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

- "Çocuğumu arıyoruz bulamadık, bulunmasını istiyorum"

Baba Abdullah Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kaybolduğu sırada köyde değil Kars'ta olduğunu söyledi.

Köy ve çevresinde arama çalışması yaptıklarını belirten Güzel, "Olay saat 1-2 gibi olmuş, biz geldiğimizde çocuk kayıptı. Çocuğumu arıyoruz bulamadık, bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Paslı Köyü Muhtarı Şahmettin Aydın ise arama çalışması yaptıklarını ancak çocuğu bulamadıklarını ifade etti.

AFAD, jandarma ve UMKE personelinin arama yaptığını kaydeden Aydın, "Kız çocuğunun kaybolduğunu söylediler, geldik aradık bulamadık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kağızman Kars Sedanur Güzel

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