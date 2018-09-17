Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Kars'ın Kağızman ilçesinde dün kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmasına ara verildi.
Paslı köyünde dün öğlen yabani meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin en büyük kızları Sedanur Güzel'i aramak için sabah yeniden başlatılan çalışmalar gün boyu sürdü.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği "Atak"ın kullanıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Köydeki evleri tek tek inceleyen, drone desteğiyle araziyi tarayan ekipler, arama çalışmalarına ara verdi.
Küçük kızı arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.
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