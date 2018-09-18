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Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan Sedanur Güzel'i arama çalışması helikopter destekli sürüyor - Baba Abdullah Güzel: - "Kızım daha önce trafik kazası geçirdi 40 gün hastanede kaldık, kızımı hep sırtımda taşıdım, baktım"

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması helikopter destekli sürüyor.

Paslı köyünde pazar günü öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan en büyük kızları Sedanur Güzel (9) için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına Kars İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekipleri, AFAD ve UMKE ile vatandaşlar katıldı.

İz takip köpeği "Atak" ve arama kurtarma köpeği "Gazel"in de kullanıldığı aramalarda köydeki evler yeniden arandı. Helikopterin de havadan arama yaptığı çalışmalar devam ediyor.

- "Çocuğumun bulunmasını istiyorum"

Baba Abdullah Güzel, 3 günden beri kızlarını aradıklarını ancak bulamadıklarını belirterek, "Jandarma, AFAD, komando, UMKE ekipleri hepsi arama çalışmalarına katıldılar. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kızının geçen sene trafik kazası geçirdiğini anlatan Güzel, "Kızım daha önce trafik kazası geçirdi 40 gün hastanede kaldık, kızımı hep sırtımda taşıdım, baktım. Bu sene de böyle bir olay başımıza geldi, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan bu olaya el atmalarını istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın." diye konuştu.

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