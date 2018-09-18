Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmasına ara verildi.
Paslı köyünde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin en büyük kızları Sedanur Güzel'i aramak için sabah yeniden başlatılan çalışmalar gün boyu sürdü.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği "Atak"ın ve arama kurtarma köpeği "Gazel"in de yer aldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Köydeki evleri tek tek inceleyen, helikopter ve drone desteğiyle araziyi tarayan ekipler, çalışmalarına ara verdi.
Küçük kızı arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.
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