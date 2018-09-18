Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in (9) kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu E.B. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar çalışmalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu E.B'yi gözaltına aldı.
E.B, sorgulanmak üzere Paslı Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
Bu arada Sedanur Güzel'in hurda aracıyla kaçırıldığı yönündeki iddiaları araştıran jandarma ekipleri, bahse konu araç ve şahsı buldu. Yapılan çalışmada ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
- Olay
Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği "Atak"ın ve arama kurtarma köpeği "Gazel"in de yer aldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Köydeki evleri tek tek inceleyen, helikopter ve drone desteğiyle araziyi 3 gündür tarayan ekipler, çalışmalarına ara verdi.
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