Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması sürüyor.
Paslı köyünde 16 Eylül Pazar gününden itibaren arama çalışması yürütülen Sedanur Güzel'in (9) kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan komşu E.B'nin, Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
E.B'nin evinin yanındaki samanlık olarak kullanılan alan, tekrar aranmaya başladı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" saman yığınında arama yapıyor.
Köy içi ve çevresinde de Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışma devam ediyor. Aramalara, İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği "Atak" ile arama kurtarma köpeği "Gazel" de katılıyor.
Paslı köyünün muhtarı Şahmettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bugün dördüncü gün, arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bir türlü bir ize rastlamadık saman yığınlarını tekrardan teker teker arıyoruz ama bir ize daha rastlamadık." dedi.
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