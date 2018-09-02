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Kars'ta ambulans devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

Kars'ta ambulans devrildi: 5 yaralı

Kars'ta bir ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet B, idaresindeki 36 AV 893 plakalı ambulans, Harakani Devlet Hastanesinden Erzurum'a hasta nakil ederken Kars-Erzurum kara yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet B, sağlık görevlileri Ercüment K, Ali Ü. ile isimleri henüz öğrenilemeyen hasta ve yakını yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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5 yaralı ambulans Kars Kaza

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