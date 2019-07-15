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Kars’ta ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 07:54 | Son Güncelleme

Artvin’den Kars’a hasta getiren ambulans kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı.

Kars’ta ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Artvin’den Kars’a hasta getiren ambulans kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaza Bölge Trafik Denetleme Şubesi kavşağında meydana geldi. Artvin’den Kars’a hasta taşıyan E.D. yönetimindeki 08 AG 377 plakalı ambulans, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 36 AR 069 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü E.D. ile sağlık personelleri T.B. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza yapan ambulansta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan hasta ise anjiyo yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars’ta ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

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