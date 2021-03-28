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Kars’ta ambulans takla attı: 3 yaralı

28.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi.

Kars’ta kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Hasta almaya giden bir ambulans yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak takla attı. Şarampole düşen ambulansta 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kars’ın Arpaçay ilçesinden Koçköy’e astım hastasını almak için hareket eden ambulans, Bardaklı köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak takla attı. Şarampole düşen ambulansta bulunan sürücü ve görevliler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Daha sonra ambulansa taşınan yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, ambulansın kaza yaptığı Bardaklı köyü mevkiinde bir başka aracın da kayarak kaza yaptığı öğrenildi.

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