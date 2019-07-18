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Kars’ta araç cayır cayır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Kars’ta hareket halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı.

Kars’ta araç cayır cayır yandı

Kars’ta hareket halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kars’tan Azat köyüne seyir halindeki bir araç, köy girişinde bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket halindeyken alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevler içerisinde kalan araca müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye eri alevler içindeki aracı söndürdüğü anda araçtan gelen patlama sesiyle kısa süreliğine panik yaşasa da aracı söndürmeyi başardı.
Daha sonra söndürülen araçta soğutma çalışması yapılırken, aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Aracın yanma anı ise aynı yolu kullanan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ta araç cayır cayır yandı

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