Kars'ta aranan terör örgütü üyesi yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda F.Ç. gözaltına alındı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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