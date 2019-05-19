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Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

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