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Kars'ta asırlık "gelin koçu" geleneği yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftlerden erkek tarafının kız tarafına "süslenmiş koç gönderme" geleneği Kars'ta asırlardır sürdürülüyor - Nişanlısına süslenen koçu hediye eden Emre Alp: - "Ata ve dedelerimizden gelen bir gelenek düğün öncesi gelin evine kurbanlık koç gönderilir"

Kurban Bayram'ı öncesi nişanlı çiftlerden erkek tarafının kız tarafına özel olarak hazırlanmış koç gönderme geleneği Kars'ta asırlardır devam ettiriliyor.

Pek çok yörede unutulan "Gelin koçu" geleneği Kars'ta yaşatılıyor. Gürbüz bir koçu satın alarak gelin evine götüren damadın, süslediği koça takı takması da bu geleneğin bir parçası olarak sürdürülüyor.

Karslı damat Emre Alp ve ailesi de geleneği yaşatmak için satın aldıkları koçu süsledikten sonra Sarıkamış ilçesindeki gelin evine teslim etti.

Emre Alp, gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Ata ve dedelerimizden gelen bir gelenek düğün öncesi gelin evine kurbanlık koç gönderilir. Kurbanımızı Kars'ta balonlarla yazılarla süsledik hazırladık, boynuna geline verilmek üzere altın taktık, Sarıkamış'a getirdik. Bütün evlenecek çiftlere de Allah nasip etsin. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Alp'in nişanlısı Hümeyra Laçin'de, bölgenin geleneklerine göre bayramdan bir gün önce gelin evine kurbanlık koç gönderildiğini dile getirerek, "Nişanlım Kars'ta kurbanlık koçu benim için hazırlamış Sarıkamış'a getirmiş kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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gelenek gelin koçu Kars

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