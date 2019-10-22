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Kars'ta askeri aracın geçişi sırasındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, dün Kağızman kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 güvenlik görevlisine hastanede ziyarette bulundu - Milletvekili Arslan: - "Bu saldırılar, sahada ve masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır"

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, dün Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 güvenlik görevlisini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Arslan ve Kılıç beraberindeki AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile ilçenin Sesveren köyü kırsalındaki zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 güvenlik görevlisinden 2'sini ziyaret etmek için Kağızman Devlet Hastanesine geldi.

Bu hastanede tedavi gören 2 askeri ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi alan milletvekillerinden Aslan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam gerçekleşen olayın ardından sabaha kadar hem Kars Valisi Türker Öksüz hem de diğer birimlerle koordine halinde olduklarını söyledi.

- "Yaralılarımızın sağlık durumu iyi"

Güvenlik güçlerinin yanında olmak için hastaneye geldiklerini ifade eden Arslan, "Çok şükür yaralılarımızın sağlık durumu iyi. Hainlere sınırlarımız içi ve dışında fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırılar, sahada ve masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır. Ama bilsinler ki Türkiye güçlü ülke, bizi bölemeyecek, yıldıramayacaklar." dedi.

Arslan, 82 milyonun tek yürek olup Mehmetçiğe, polisine, güvenlik güçlerine sahip çıkacağını vurgulayarak, "Biz buradayız, alayı ile mücadeleye hazırız." diye konuştu.

Sesveren köyü kırsalında güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaralıdan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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