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Kars'ta at arabası devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk öldü, babası yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, babası yaralandı.

Bozat köyünde Tacettin (47) ve oğlu İbrahim Gökcan (10), ormanda yakacak odun topladıktan sonra eve döndükleri sırada bulundukları at arabası devrildi.

Yaralanan baba ile oğlu köylülerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Gökcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökcan'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

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Kars Kaza

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