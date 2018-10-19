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Kars'ta at için 4 saatlik at kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:09 | Son Güncelleme

Girdiği tarihi tabyadaki tünelde sıkışan ve doğum yaptığı belirlenen at, 4 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden kurtarıldı

Kars'ta girdiği tarihi tabyada bulunan tünelde sıkışan at, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Örnek Mahallesi'ndeki tarihi tabyadaki tünelde bir atın bulunduğunu görenler durumu Kars Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler atı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine belediyede görevli veteriner ekibi de bölgeye sevk edildi.

Veteriner ekibi, atın birkaç günden bu yana aç olduğunu ve doğum yaptığını, ancak tayın öldüğünü belirledi. Veterinerler tarafından yapılan sakinleştirici iğnenin ardından atın ayakları bağlandı.

İtfaiye, veteriner ekibi ile mahalle sakinlerince yapılan çalışma ile at, halata bağlanarak sıkıştığı yerden çıkartıldı.

bulunduğu yerden 4 saatlik çalışmanın ardından bitkin halde kurtarılan at, çevredekiler tarafından ot ile beslendi.

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Kars kurtarma operasyonu

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