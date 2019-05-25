HABER

Kars’ta, at yarışları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Kars’ta düzenlenen at yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Kars’ta düzenlenen at yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada sahibi düşen at birinci geldi, atın birinciliği sahibi olmadığı için sayılmadı.
Kafkas Üniversitesi’nde 19 Mayıs’ın 100. Yılı dolayısıyla “100. Yıl Atatürk Koşusu” at yarışı düzenlendi.
Yarışma öncesinde açıklamalarda bulunan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Küçük bir etkinlik yapmak istedik hocalarımız uygun gördü. Hava da güzel oldu. Bu yarışmayı İnşallah kazasız, belasız başlatıp, bitirmek istiyoruz” dedi.
Güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Celal Şahin Ermutlu, “Bugün ki etkinliğimizde 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı münasebetiyle, “100. Yıl Atatürk Koşusu”nu üniversitemiz öğrencileri ve dışarıdan katılan misafir yarışmacılarla böyle bir yarış planladık. İnşallah bir aksilik olmadan yarışmayı tamamlarız” diye konuştu.
Kafklas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu’nun start verdiği yarışma da renkli görüntüler yaşandı. Şener Şen’in 1985 yılında çevirdiği “Aşık Oldum” filmindeki atın Şener Şen’i kaçırdığı filmin bir benzeri Kars’ta yaşandı. Yarışmaya katılan atlardan birisinin sahibi üzerinden düşünce, at kendi başına sürücüsü olan atlarla birlikte yarışmaya devam etti.
12 kilometrelik koşunun ardından sahibi olmadan birinci gelen atın, birinciliği sahibi olmadığı için geçerli sayılmazken, sahibi atına yakalayarak binmek istemesi mücadelesi ise kameralara yansıdı.
Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ATAUM) Koordinatörlüğü’nde, Veteriner Fakültesi ile Atçılık ve Spor Kulübü işbirliği içerisinde düzenlenen “100. Yıl Atatürk Koşusu” birincisi ise Veteriner Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Buket Mert oldu.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
Marmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde depremMarmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.