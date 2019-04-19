Kars'ta bahar karı etkisini sürdürüyor

Kars'ta, mevsim normalleri dışında yağan karın etkisi devam ediyor.

İlde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Kent sakinlerinden Efkan Oğul Tarhan, AA muhabirine, Kars'ta, bahar aylarına gelinmesine rağmen havaların soğuk olduğunu söyledi.

Nisan ayında kar yağışına şaşırdıklarını dile getiren Tarhan, "Bazen günde dört mevsim yaşıyoruz. Kars'ta yazı unuttuk, bahar ayında bile kar yağıyor. Soğuk bir memleket olsa da Kars'ı seviyoruz." dedi.

