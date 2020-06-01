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Kars’ta balıkların ölüm göçü başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kars'ta yumurtalarını bırakmak için ölüm göçüne başlayan binlercetatlı su kefali, akıntıya karşı kilometrelerce yol almaya çalışıyor. Kars'a 10 kilometre uzakta bulunan Hidro Elektrik Santrali Barajı önüne gelen kişilerse bu ilginç doğa olayını telefonlarıyla kayda alıyor.

Akıntıya karşı yüzerek yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışan tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak için adeta ölümüne mücadele veriyor.

'YÜZLERCESİ MARTILARA YEM OLUYOR'

Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars Çayı’nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl Haziran ayında üreme dönemi nedeniyle akarsularda göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor. Baraj tribünleri önünde atlayarak yukarıya çıkmaya çalışan balıkların bir çoğu ise martılara yem oluyor.
Hidro Elektrik Santrali Barajı önünde toplanan binlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında düşerek tekrar atlıyor. Balıkların göçünü izlemek için ise vatandaşlar bölgeye akın ediyor.

'DOĞAL VE YAPAY ENGELLERİ ATLAYARAK AŞMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü kameralara yansıdı. (DHA)

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