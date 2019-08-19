HABER

Kars'ta balkondan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Kars'ta balkondan düşen kişi öldü

Kars'ta evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan İsmail Beşli (69), henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki dairesinin balkonundan zemine düştü.

Beşli'yi yerde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Evin önüne gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Beşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Beşli'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyorMicheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
Astsubay cinnet getirip ailesini katletmişti! Yeni gelişmeAstsubay cinnet getirip ailesini katletmişti! Yeni gelişme
(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkon yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astsubayın cinnet getirip yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti

Astsubay cinnet getirip ailesini katletmişti! Yeni gelişme

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bilinen ilk süt ürünleri imalatı Bursa'da gerçekleşmiş

Tarihi değiştiren keşif! İlk süt imalatı bakın nerede yapılmış

İstiklal Caddesi'nde motosikletli dehşeti!

İstiklal Caddesi'nde kalabalığın arasına dalıp, dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi! Yaralılar var

Askeri araç devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.