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Kars’ta bedelli askerler yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kars 14.

Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda 21 günlük eğitimini tamamlayan 1’inci dönem bedelli askerler yemin etti.
Düzenlenen yemin törenine Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Tugay Komutanlığı personeli ve askerlerin aileleri katıldı. Yemin törenine katılan asker aileleri zaman zamanda duygulu anlar yaşadı.
Kars 14. Mekanize Tugayı Hafız Hakkı Kışlası’nda 241 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi. Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin eden askerler, tören sonrası geçiş yaptı.
Kars’ta 1. Dönem bedelli askerlerin yemin töreninde konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, “Bu güzel yurdumuz ve yüce Türk milleti, 100 yıllardır bizi yok etmek isteyenlerin hedefi haline gelmiştir. Bazen doğrudan ya da terör örgütleri vasıtasıyla, bazen de dünyanın zengini olan kültür varlıklarımıza, değerlerimize saldırılar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün bu saldırılara rağmen ilelebet payidar kalması sahip olduğumuz güzel vatan topraklarında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamız ve bu uğurda gerekirse canımızı seve seve vereceğimize inanmamıza bağlıdır. İşte bugün bağımsızlığımız simgesi al bayrağımız ve şanlı sancağımızın gölgesinde gür sesinizle içtiğiniz andınız sadece en zor şartlarda dair can vermekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetine, vatanımıza ve büyük Türk ulusuna hizmet etmekte sizlere daima rehber olacaktır. Bu yemini eden sizler her zaman ve her yerde milletimize ve Cumhuriyetimize hizmet edeceğinize, askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canınızdan aziz bilip gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve şehit olacağınıza söz verdiniz” dedi.
Oğlunun yemin töreninde katılan İnci Karabulut, çok duygulandığını söyledi. Karabulut, “Çok duyguluyum, ağlayabilirim şuanda, söyleyecek söz bulamıyorum. İlk defa askere gönderdim. Avustralya’dan geldi. Kars’ta ilk bedelliymiş. Çok duyguluyum. O kadar mutlu güzel bir şeymiş ki, babası gelemedi, ben temsilen geldim. Duygularım dorukta” diye konuştu.
Daha sonra eğitimini başarıyla tamamlayan askerler yemin töreni sonrası aileleriyle bir araya gelen askerler gözyaşlarına hakim olamadılar.
Tören sonunda 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, askerler ve aileleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti

Kars’ta bedelli askerler yemin etti
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