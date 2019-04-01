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Kars’ta Belediye Başkanlığını HDP’nin adayı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen kazandı.Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre Kars Belediye Başkanlığını kazanan HDP’nin adayı Ayhan Bilgen, partisinin İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Kars’ta Belediye Başkanlığını HDP’nin adayı kazandı

Kars Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre Kars Belediye Başkanlığını kazanan HDP’nin adayı Ayhan Bilgen, partisinin İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Bilgen, seçimlerde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
“Kürdüyle, Türküyle, Azerisiyle, Terekemesiyle hep birlikte kazandık” diyen Bilgen, “Seçimin başından beri Kars kazanacak dedik, Kars kazandı. Hep birlikte kazandık hepimiz kazanmışız gibi kutlamalıyız. Şimdiye kadar kim nasıl ayrımcılık yapmışsa, kim ayrımcılık yapmış olursa olsun, kim dışlamış olursa olsun. Biz bize yakışanı yapacağız kimseyi dışlamayacağız, kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi aşağılamayacağız” dedi.
Bilgen, “Seçim kampanyasında nasıl gerilim oluşturmadık, nasıl hiç kimseyi tedirgin etmeden hiçbir mahallede provokasyona izin vermeden yürüttüğümüz kampanyanın başarısıdır seçim. Bu başarının sonucundaki kutlamamız da bu duruma uygun olsun" diye konuştu.
Bilgen’in konuşmasının ardından partililer araçlarla şehir turu attı, kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.

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