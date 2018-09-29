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Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Kars'ın Akyaka ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

İlçenin Tepe Mahallesi'nde karşılaşan Ferman N. ve oğlu Rıza N. ile aralarında tarla ve hayvan meselesinden husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Beyler N. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rıza N. tarafından bıçaklanan Beyler N. ağır yaralandı.

Beyler N, kaldırıldığı Akyaka Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlılar Rıza N. ile Ferman N. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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