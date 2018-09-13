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Kars'ta bıçaklı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Kars'ta bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kars'ın Susuz ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Küçük Çatak köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Halis M. ile Ramazan M, Özer M, Eylem M. ve Bilen M. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Halis M, tartıştığı dört kişiyi de çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladı.

Diğer aileden kimliği belirlenemeyen bir kişi de Halis M'yi bıçakladı.

Köylülerin araya girmesiyle yatıştırılırken kavgada, olay yerine gelen jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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bıçaklı kavga Kars

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