HABER

Kars’ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kars’ta otomobiliyle köyüne giden bir kişi yoğun kar yağışı ve tipide otomobili kara saplandı.

Kars’ta otomobiliyle köyüne giden bir kişi yoğun kar yağışı ve tipide otomobili kara saplandı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan vatandaş son anda donmaktan kurtarıldı.
Kars’ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars’tan Melikköyü’ne seyir halinde otomobil, Kars’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Melikköyü yolunda kara saplandı. Bir türlü otomobilini saplandığı yerden çıkaramayan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
İl Özel İdaresi Merkez Karla Mücadele ekibi bölgeye bir rotatif gönderdi. Yaklaşık 2 saat aracında mahsur kalan sürücü, son anda bölgeye rotatip ve ekiplerin gelmesiyle son anda donmaktan kurtarıldı. Aracından inmeyen ve ismini söylemeyen sürücü rotatifin yolu açmasıyla, Özel İdare ekiplerin yardımıyla kaldığı yerden kurtarıldı. Sürücü köye gitmekten vazgeçerek tekrar Kars’a döndü.
Yoğun bit tipi olduğuna dikkat çeken Mehmet Bulut, “Tipiden dolayı araçlar çalışmadı. Kendi imkanlarımızla ulaştıksa da bir şey yapamadık. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye ulaşınca bun insanları kurtardılar. Allah razı olsun. Donmak üzereyken yani gerçekten çok soğuk vardı. Yoğun bir tipi vardı. Bizde müdahale edemiyorduk. Özel İdare ekipleri ulaşarak bunları kurtardılar. Çok teşekkür ederim” dedi.
Öte yandan Kars’ta etkili olan kar ve tipiden 95 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri geç saatlere kadar köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Açılan köy ylları kısa süre sonra yeniden ulaşıma kapanıyor.

Kars’ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.