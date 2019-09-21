HABER

Kars’ta bir kişi sokak ortasında bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kars’ta bir kişi sokak ortasında bacağından bıçaklandı.Edinilen bilgilere göre; Kars merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö.

Kars’ta bir kişi sokak ortasında bıçaklandı

Kars’ta bir kişi sokak ortasında bacağından bıçaklandı.
Edinilen bilgilere göre; Kars merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö. ve C.E. arasında çıktı. Tartışama büyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada D.Ö. bacağından bıçaklandı. Yaralanan D.Ö. yere düşünce, C.E. bölgeden ayrıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri D.Ö.’nün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, Harakani Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. D.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan C.E. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Kavganın köyde bulunan arazi yüzünden çıktığı öğrenildi.

Kars’ta bir kişi sokak ortasında bıçaklandı

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
İçişleri Bakanlığından dev operasyonİçişleri Bakanlığından dev operasyon
Trafikte kavga ettikleri albayı bıçakladılarTrafikte kavga ettikleri albayı bıçakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.