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Kars'ta "Bir Zamanlar Anadolu Selçuklu" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

Selçuklu dönemine ait giysi, heykel, kostüm ve yağlı boya tablo gibi 200 eserin yer aldığı sergi törenle açıldı - Kars Valisi Türker Öksüz: - "Burada belki de çok önemli bir anı yaşadık, sanki onlar canlandı ve beraber aynı ortamı teneffüs ettik, onları bir kez daha buradan anmış olduk"

Kars'ta Anadolu Selçuklu dönemini anlatan yaklaşık 200 eser sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle, Kafkas Cephesi Harp Tarihi müzesinde, Selçuklu dönemine ait giysi, heykel, kostüm ve yağlı boya tabloların da yer aldığı sergi törenle açıldı.

Törende konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Zengin bir kültüre sahip olunduğunu vurgulayan Öksüz, "Biz hakikaten çok zengin bir kültürün çok önemli bir tarihin mirasçısıyız, bu dünyada ülkelere ve milletlere nasip olan bir şey değil. Bunu kıymetini bilmek lazım geçmişten alacağımız bu ilhamı geleceğe ışık olarak yansıtalım." dedi.

Öksüz, "Burada belki de çok önemli bir anı yaşadık, sanki onlar canlandı ve beraber aynı ortamı teneffüs ettik, onları bir kez daha buradan anmış olduk." diye konuştu.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat da Anadolu Selçuklu'nun tarihini sergilediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kars'taki vatandaşlara, yeni nesle Selçuklu tarihini yansıtabilmek adına buraya geldik buradan sonra 15 şehri daha gezdikten sonra Topkapı Sarayı'nda bitireceğiz. Sergideki amacımız Anadolu Selçuklu'yu genç nesillere tanıtabilmek, yabancılara tanıtabilmek için de İngilizce çeviriler yaptık. Anadolu Selçuklu'da kimler yaşamış anadolumuza ne katkılarda bulunmuş gibi konuları sergileyerek gelen ziyaretçilere bunları anlatmaya çalışıyoruz."

Serginin açılışına İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Selçuklu dönemine ait giysi, heykel, kostüm ve yağlı boya tablo gibi 200 eserin yer aldığı sergi, 4 Ekim'e kadar açık kalacak.

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