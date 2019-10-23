HABER

Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:45 | Son Güncelleme

Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince, terör örgütüne yönelik ilçe kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Aramada, teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile çeşitli mühimmat bulundu.

El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

Bölgede, güvenlik güçlerinin terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla operasyonları sürüyor.

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Türkiye imamının kızı yakalandı!Türkiye imamının kızı yakalandı!
Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyorKamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el yapımı patlayıcı imha Kağızman ilçesi kırsalı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Yürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldular

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

Türkiye imamının kızı yakalandı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt

Şehitler için yaptırıldı! Bugün açıldı

2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

2020'de başlayacak! Orduya 'ASİP' geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.