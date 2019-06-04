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Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Aslanhane köyündeki caminin minaresine sağanak sırasında yıldırım isabet etti.

Akyaka ilçesinde dün başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Aslanhane köyündeki caminin minaresine yıldırım düştü.

Yıldırım minarenin bir bölümünün yıkılmasına ve camide de hasar oluşmasına neden oldu.

Olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Köylülerden Hasan Turna, yıldırım isabet etmesiyle minaresi yıkılan camide de hasar meydana geldiğini söyledi.

Olayda yaralı ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Turna, "Camide kimse olmaması felaketi önledi. Minarenin yıkılmasıyla caminin kubbesinin de bir kısmı delindi, yetkililerden camimizin onarılmasını istiyoruz." dedi.

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Kars Minare

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