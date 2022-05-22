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Kars'ta canlanan doğa göçmen kuşlarla şenlendi

22.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta canlanan doğa göçmen kuşlarla şenlendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun süren kış mevsiminin ardından canlanan doğa, rengarenk çiçekler ve üremek için gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

2 bin 500 rakımlı Karaçayır, Handere ve Çataldere bölgesindeki sulak alanlara gelen göçmen kuşlar, burada hem beslenme hem de üreme imkanı buluyor.

Rengarenk çiçeklerle bezenmiş uzsuz bucaksız meralar, angıt, çeltikçi, balıkçıl, sığır kuşu, kızılbacak, ibibik ve kız kuşu gibi birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki mera ve sulak alanları canlandıran göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

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