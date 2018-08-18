Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollar da suyla doldu.

Yağış, öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kısa süre etkili olan dolu, vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı.

