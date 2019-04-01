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Kars'ta Cumhur İttifakı kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

KARS'ta Mahalli İdareler seçiminin resmi olmayan sonucuna göre HDP'li Ayhan Bilgen, oyların yüzde 29.54'ünü alarak belediye başkanlığına seçildi.  Kars'ta 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimleri MHP kazanmıştı.

Kars'ta Cumhur İttifakı kaybetti

KARS, (DHA) - KARS'ta Mahalli İdareler seçiminin resmi olmayan sonucuna göre HDP'li Ayhan Bilgen, oyların yüzde 29.54'ünü alarak belediye başkanlığına seçildi.
Kars'ta 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimleri MHP kazanmıştı. Seçime katılan 149 bin 948 vatandaşın oyunun yüzde 28.34'ünü alan MHP'li Murtaza Karaçanta kentte 5 yıllığına belediye başkanlığına seçilmişti. Karaçanta, Temmuz 2018'de ise partisinden istifa ederek bağımsız kalmıştı. Kars'ta 5 yıl önceki seçimlerde oyların yüzde 25.12'sini alan CHP ikinci parti olmuş, yüzde 25.01'lik oy oranıyla AK Parti üçüncü parti olabilmişti. Seçimler sonunda 4 ilçeyi AK Parti, bir ilçeyi MHP, bir ilçeyi BDP, bir ilçeyi ise CHP kazanmıştı.
CUMHUR İTTİFAKI KAZANAMADI
Kars'ta dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonucuna göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı belediye seçimlerini kaybetti. Eski Milletvekili Ayhan Bilgen ile seçime katılan HDP, yüzde 29.54 oy oranıyla Kars Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik ise oyların yüzde 26.57'sini aldı. Kars Belediye Başkanlığı'nı HDP'nin kazandığı Kars'ta AK Parti 4 ilçede, MHP 2 ilçede, CHP ise bir ilçede belediye başkanı çıkardı.
YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Kars'ta Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını göre yeni belediye başkanları ve partileri şöyle:
HDP: Kars: Ayhan Bilgen
AK Parti: Arpaçay: Erçetin Altay, Digor: Nebi Kerenciler, Selim: Coşkun Altun, Akyaka: Ergüder Toptaş
MHP: Kağızman: Nevzat Yıldız, Sarıkamış: Harun Hayali
CHP: Susuz: Oğuz Yantemur

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Kars'ta Cumhur İttifakı kaybettiKars'ta Cumhur İttifakı kaybettiKars'ta Cumhur İttifakı kaybettiKars'ta Cumhur İttifakı kaybetti

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