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  4. Kars'ta define kazısına suçüstü!

Kars'ta define kazısına suçüstü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta define kazısına suçüstü!

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış ilçesinin Taşlıgüney köyü Harabedere mevkisinde izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişi, suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kazı alanında yapılan aramada 1 adet define arama dedektörü, 1 adet sanal gözlük, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manilya demiri, 1 adet murç, 1 adet el freni, 1 adet keser, 2 adet av tüfeği, 5 adet eldiven ve 1 adet plastik kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kars'ta define kazısına suçüstü

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars kazı Suçüstü

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