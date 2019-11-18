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Kars'ta demir yolu şantiyesinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kars'ta demir yolu şantiyesinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

BTK hattının Mezra köyü Mollaömer mevkisinde iyileştirme çalışması yapılan alandaki şantiyeden çeşitli malzemeler çalındığını fark eden görevliler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada şantiyeden malzeme çaldığı belirlenen A.S. evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu kişinin evindeki aramada ise çalıntı olan ve demir yolu hattında kullanılan makas motoru, 6 LED sinyal malzemesi, 2 galvanizli direk, 5 merdiven ve çeşitli ebatlarda montaj aleti ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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demir yolu şantiyesi gözaltı hırsızlık Kars

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