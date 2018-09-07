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Kars'ta doktoru darbeden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:30 | Son Güncelleme

Kars'ta doktoru darbeden kişi tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doktoru darbeden kişi tutuklandı.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde görevli Dr. Erhan Okay'ı darbeden Serhat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Serhat Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Dr. Okay, dün hastaneye başvuran Serhat Y'ye müdahale ettiği sırada darp sonucu burnu kırılmıştı.

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