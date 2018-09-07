Kars'ta doktoru darbeden kişi tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doktoru darbeden kişi tutuklandı.
Sarıkamış Devlet Hastanesinde görevli Dr. Erhan Okay'ı darbeden Serhat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Serhat Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Dr. Okay, dün hastaneye başvuran Serhat Y'ye müdahale ettiği sırada darp sonucu burnu kırılmıştı.
Irak’ın Basra kentinde göstericiler, İran Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi!
Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti
Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattı!
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum