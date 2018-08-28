Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili dolu yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.
İlçede etkili sağanak akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle özellikle Kars-Kağızman karayolunda bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Çevreyi beyaza bürüyen dolu dolayısıyla ilçe merkezindeki bazı sürücüler de zarar görmemesi için araçlarını battaniye ile örttü.
Yörede zaman zaman dolu görülüyor.
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