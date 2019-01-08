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Kars'ta eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:33 | Son Güncelleme

Kars'ta eğitime kar engeli

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kentte ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kentte etkisini sürdürdürdüğünü ifade ederek, "Kars genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitim-öğretime yarın ara verildi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim-öğretim Kars Tatil

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